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Научился читать по-грузински перед поездкой в Грузию!

  • Jan. 12th, 2009 at 8:43 PM
футу
gbl_gblx
Хочу поделиться с френдами, что съездил наконец в Грузию! Причин моей заинтересованности было много: с детства смотрел советское грузинское кино (Мимино, Не горюй и прочее), и влюбился в Грузии заочно. Решил поинтересоваться у гугла, как читать по-грузински, и нашёл прекрасный мануал для желающих подготовиться к поездке основательно. Кто-то скажет: зачем учиться читать грузинские буквы, разве без этого нельзя отдохнуть в Грузии. А я считаю перед поездкой в любую страну надо подтягивать знания, чтобы путешествие было максимально осмысленным. Если в стране на каждом углу ломбард или библиотека - это интересно знать.



Оказалось, читать по-грузински совсем несложно, если у вас хорошая зрительная память -- каждый буква приурочена к отдельному звуку без всяких исключений из правил. Звуки, да, сложноватые, но поскольку цель - просто научиться чутка понимать, а не роман писать, то можно упростить задачу и выкинуть "лишнее" - в статье по ссылке всё описано...

Мне хватило недели! (Правда, работал усердно). Уже на месте в Грузии наслаждался чтением всего подряд на улицах ... И хвастался перед местными в хостеле (ссылка для тех, кто не знает, что такое хостел). Не поверите, сколько халявных литров вина выпил благодаря тому, что научился читать по-грузински! А вы говорите - "бесполезно". ;-)

На том же сайте откопал статью на том же za7gorami про самостоятельное изучение тайского письма. Задача посложнее, но, кажется, тоже посильная. Актуально, так как регулярно зимую в Таиланде, и хотелось бы лучше ориентироваться в стране.
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Comments

( 3 comments — Leave a comment )
samaraksh
Nov. 15th, 2009 04:56 pm (UTC)
а как же соглашение пользователя, где запрещается использовать в блоге рекламу и получать от блога прибыль, иначе бан и удаление дневника без объяснения причин?
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gbl_gblx
Nov. 17th, 2009 04:40 pm (UTC)
есть такое правило?! никогда не слышал...
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vebmaster13
Jun. 20th, 2010 05:00 pm (UTC)
Хмм я тоже никогда такого не слышал,пишу ,зарабатываю и бан некогда не получал
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