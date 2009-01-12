Научился читать по-грузински перед поездкой в Грузию!

как читать по-грузински, и нашёл прекрасный мануал для желающих подготовиться к поездке основательно. Кто-то скажет: зачем учиться читать грузинские буквы, разве без этого нельзя отдохнуть в Грузии. А я считаю перед поездкой в любую страну надо подтягивать знания, чтобы путешествие было максимально осмысленным. Если в стране на каждом углу ломбард или библиотека - это интересно знать.Хочу поделиться с френдами, что съездил наконец в Грузию! Причин моей заинтересованности было много: с детства смотрел советское грузинское кино (Мимино, Не горюй и прочее), и влюбился в Грузии заочно. Решил поинтересоваться у гугла,
Оказалось, читать по-грузински совсем несложно, если у вас хорошая зрительная память -- каждый буква приурочена к отдельному звуку без всяких исключений из правил. Звуки, да, сложноватые, но поскольку цель - просто научиться чутка понимать, а не роман писать, то можно упростить задачу и выкинуть "лишнее" - в статье по ссылке всё описано...
Мне хватило недели! (Правда, работал усердно). Уже на месте в Грузии наслаждался чтением всего подряд на улицах ... И хвастался перед местными в хостеле (ссылка для тех, кто не знает, что такое хостел). Не поверите, сколько халявных литров вина выпил благодаря тому, что научился читать по-грузински! А вы говорите - "бесполезно". ;-)
На том же сайте откопал статью на том же za7gorami про самостоятельное изучение тайского письма. Задача посложнее, но, кажется, тоже посильная. Актуально, так как регулярно зимую в Таиланде, и хотелось бы лучше ориентироваться в стране.
Оказалось, читать по-грузински совсем несложно, если у вас хорошая зрительная память -- каждый буква приурочена к отдельному звуку без всяких исключений из правил. Звуки, да, сложноватые, но поскольку цель - просто научиться чутка понимать, а не роман писать, то можно упростить задачу и выкинуть "лишнее" - в статье по ссылке всё описано...
Мне хватило недели! (Правда, работал усердно). Уже на месте в Грузии наслаждался чтением всего подряд на улицах ... И хвастался перед местными в хостеле (ссылка для тех, кто не знает, что такое хостел). Не поверите, сколько халявных литров вина выпил благодаря тому, что научился читать по-грузински! А вы говорите - "бесполезно". ;-)
На том же сайте откопал статью на том же za7gorami про самостоятельное изучение тайского письма. Задача посложнее, но, кажется, тоже посильная. Актуально, так как регулярно зимую в Таиланде, и хотелось бы лучше ориентироваться в стране.
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